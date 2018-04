E’ stato colpito da un infarto in luogo impervio lungo la ferrovia, nei pressi di Olmo. Erano le 8 di questa mattina quando un 51enne straniero ha avuto un grave malore mentre stava lavorando. Sul posto è intervenuto il 118 e, grazie alla collaborazione con i vigili del fuoco e della Polfer, l’uomo è stato soccorso e trasportato in emodinamica del San Donato in codice rosso.