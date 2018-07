Codice Rosa, nuovo protocollo d’intesa tra Regioni e Procure. Rossi: “Così più efficace il contrasto alla violenza di genere”

Il numero aumenta di anno in anno. Si parla di centinaia di richieste di aiuto nella sola Asl Toscana Sud Est. Si tratta dei Codici Rosa, per i quali proprio questa mattina è stato siglato un protocollo d’intesa per l’attuazione delle linee di indirizzo giuridico-forensi nella Rete regionale. Il protocollo è stato firmato dall’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, e dalle Procure Generali della Repubblica di Firenze e di Genova e le Procure di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Massa, e dei Minorenni.

“Il protocollo definisce molti aspetti – spiega il procuratore capo Roberto Rossi – da un lato prende in esame la tutela della privacy delle vittime, quali sono le regole da seguire per il consenso informato alle cure prestate, dall’altra costituirà una sorta di vademecum per gli operatori, in particolare per quelli sanitari”. Saranno infatti indicati gli obblighi di denuncia, quelli di referto, ed è chiarirà ad esempio in quali casi vale il segreto professionale o quello d’ufficio. E poi come relazionarsi, in modo immediato, con forze di polizia e magistratura quando si trovano di fronte a questi casi.

Il protocollo è il frutto di un tavolo di lavoro permanente istituito il 5 aprile 2017, coordinato dal Procuratore Generale Marcello Viola, con la collaborazione del Sostituto Procuratorre Generale Luciana Singlitico, e composto dai Procuratori referenti di Codice Rosa delle singole Procure della Regione, e per l’ambito sanitario coordinato dalla responsabile della Rete regionale Codice Rosa Vittoria Doretti, da rappresentanti dell’assessorato e da esperti della Rete.

“Un grazie alla Procura generale e a tutti i Procuratori che hanno dato la disponibilità a mettersi intorno a un tavolo e lavorare per identificare una procedura omogenea che possiamo adottare in ogni punto della Toscana – ha detto l’assessore Stefania Saccardi – Lavoriamo da anni al progetto Codice Rosa. Prima era una procedura esclusivamente sanitaria, ora socio-sanitaria, e il percorso sanitario è collegato a un percorso sociale. In varie zone della Toscana si sono sviluppate esperienze interessanti tra Procure e strutture sanitarie. Vogliamo omogeneizzare queste esperienze e mettere insieme un metodo. Il tavolo non chiuderà con la firma del protocollo, ma continuerà per migliorare costantemente i percorsi che abbiamo individuato per garantire la massima tutela alle vittime di violenza. Quello di oggi è un importante passo avanti nel percorso che abbiamo messo insieme del Codice Rosa, e che lo completa”.

I DATI DELLA ASL SUD EST

Nel territorio della Asl Sud Est, il numero di codici rosa risulta in aumento. Per quanto riguarda gli adulti, le donne sono state vittime 616 volte su 684. Oltre 90 codici rosa sono scattati per persone con più di 60 anni, metà delle quali ultra 70enni. Ma è tra i 30 e i 50 anni la fascia che appare più colpita.

Nella stragrande maggioranza dei casi, si parla di maltrattamenti (667 casi). Dodici sono state le persone vittime di abusi e 14 di stalking.

Per quanto riguarda i minori sei sono stati i casi di abusi nel 2017 e il resto si è trattato di maltrattamenti.

BREVE STORIA DEL CODICE ROSA

Il Progetto Codice Rosa nasce nel 2010 nell’Azienda Usl 9 di Grosseto come progetto pilota, con la finalità di assicurare un più efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta efficace già dall’arrivo della vittima di violenza in Pronto soccorso.

Nel 2011, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Procura Generale della Repubblica di Firenze, diventa progetto regionale. Il Progetto regionale Codice Rosa prevede percorsi gender sensitive di accoglienza, cura e tutela delle persone vittime di violenze e abusi.

Nel gennaio 2014 si completa la diffusione a livello regionale con l’estensione della sperimentazione a tutte le Aziende sanitarie toscane.

Nel mese di dicembre 2016 con la delibera di giunta regionale n.1260 è stata approvata la costituzione della Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi.

La Rete si connota come una rete ‘tempo dipendente’, in grado di attivare connessioni tempestive ed efficaci per fornire risposte immediate alle esigenze di cura delle persone, per il riconoscimento e la collocazione in tempi rapidi del bisogno espresso all’interno di percorsi sanitari specifici.

L’elaborazione a livello regionale, dei dati degli accessi per Codice Rosa avvenuti nelle strutture di Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie, ha evidenziato dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2017 in totale di 17.363 accessi. Nel primo trimestre del 2018 (ulteriori dati non sono disponibili) gli accessi sono stati 646. Il dato, che viene aggiornato a cadenza trimestrale, consente di conoscere nella nostra regione le peculiarità e le caratteristiche del fenomeno della violenza, che coinvolge in modo particolare donne e bambini.