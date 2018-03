Disagi al traffico in autostrada. Una coda di 3 km si è formata in direzione nord nel tratto aretino dell’A1 a causa di un incidente del quale al momento non si conosce la dinamica e la gravità.

Autostrade per l’Italia segnala l’incidente al km 335.8 tra Monte San Savino e Valdarno e appunta il formarsi della coda di auto che stando all’ultimo aggiornamento delle 19:30 è stabile di 3 km.

