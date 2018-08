Cico, investito e abbandonato in una pozza di sangue. Oggi ha 9 anni e solo 3 zampe: per lui serve un’adozione del cuore

Un’adozione del cuore per Cico. L’appello è stato lanciato dagli operatori dell’Enpa che sperano di trovare una famiglia per questo sfortunato cagnolino.

“Cico è un meticcio fulvo, di taglia media. Ha circa 9 anni ed ha tre zampe”. Cico era stato trovato molti anni fa in una pozza di sangue per strada: investito e abbandonato sul ciglio della carreggiata, aveva riportato vari traumi sia interni che alla zampa posteriore destra. “Fu operato e salvato – ricordano i volontari del Canile – . Purtroppo per la zampa non ci fu nulla da fare”. Quell’operazione gli salvò la vita, ma non riuscì a salvargli la zampa.

Da allora Cico ha affrontato la vita con grande coraggio: “Sembra non accorgersi di avere una zampa in meno, è sempre stato un cane molto agitato ed energico forse per questo nessuno in tutti questi anni l’ha mai voluto adottare. Ora che sta diventando anzianotto è diventato molto più tranquillo e sarebbe bello quindi poter trovare una casa anche a lui”.

Cico va d’accordo con gli altri cani, inizialmente è timido soprattutto se si trova in luoghi che non conosce o con persone con le quali non ha confidenza: “Ma quando impara a conoscere ambiente e persone, diventa un super coccolone! Che adora carezze e grattini nella pancia. Può andar bene con qualsiasi tipo di famiglia preferibilmente che abbiano un giardino”.