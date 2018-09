Un ciclista di 36 anni di Figline è rimasto ferito mentre si trovava in un bosco. In sella alla sua bici stava percorrendo la zona di Mercatale di Bucine quando è finito contro un albero. Sul posto è riuscita ad arrivare sia l’automedica che l’ambulanza. I sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale fiorentino di Careggi in codice giallo per trauma cranico.

L’incidente è avvenuto questa mattina pochi minuti dopo le 10:00.