Un ciclista è caduto in una zona impervia in Casentino, in località Camaldoli, nel comune di Poppi. La macchina dei soccorsi è già attiva: si stanno muovendo i vigili del fuoco del comando di Arezzo, l’elicottero Drago del nucleo aretino e i carabinieri della compagnia di Bibbiena.

In aggiornamento