Un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito in viale Leonardo da Vinci. L’incidente è avvenuto alle 12:50. L’uomo, un 66enne di Arezzo, è rimasto ferito, ma non ha mai perso conoscenza. Soccorso dai sanitari del 118, gli hanno riscontrato un trauma agli arti inferiori, per questo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo.