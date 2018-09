Cavallo nel negozio, diventa virale il video integrale. “Cavalieri troppo bardati per affrontare situazioni critiche, strategici i palafrenieri”

Il video integrale del cavallo che entra nel negozio di corso Italia sta facendo il giro del web. E’ tanto lo stupore e l’incredulità tra gli aretini. La vicenda, che ha visto un bimbo, la madre e la commessa del negozio ricorrere a cure mediche con prognosi che vanno dai 3 agli 8 giorni, continua ad essere al vaglio degli inquirenti. Proprio ieri pomeriggio un altro sopralluogo è stato svolto all’interno del locale, per capire la dinamica dell’episodio. E pare siano state acquisite anche le immagini girate da turisti e aretini che seguivano la sfilata per attribuire eventuali responsabilità.

Ma cosa potrebbe aver causato un incidente del genere? Il cavallo era innervosito, la situazione durante il corteo è abbastanza complicata.

“Il cavallo – spiega Simona Falorni, che organizza eventi come il suggestivo Cavallincittà – ha seguito il suo istinto. Quando ci sono manifestazioni di questo genere, chi è sul cavallo è spesso vestito e ha molte bardature, come le aveva il cavaliere di casata. Questo limita i movimenti e il cavaliere rischia di non avere in pugno la situazione. E’ molto importante quindi il ruolo di chi accompagna a piedi il cavallo, quello che nel mondo della Giostra si chiama palafreniere. Di regola i cavalli devono essere portati con una lunghina (e non impugnando le redini che invece sono tenute dal cavaliere ndr) solitamente impugnata con la mano destra, perché in genere i cavalli sono abituati così. In questo modo si garantisce il controllo del cavallo”.