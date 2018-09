Cavallo imbizzarrito entra in un negozio durante il corteo della Giostra. “Danni e paura: ma gli organizzatori non si sono fatti vivi”. Due bimbi feriti

“Era fuori da ogni controllo, ha corso alcuni metri ed è finito all’interno del negozio. Io sono scappata, mi sono nascosta sotto al bancone, incredula”. A raccontare il drammatico episodio che ha avuto per protagonista un cavallo della Giostra del Saracino e il suo cavaliere è la commessa di un negozio di camicie che si trova in Corso Italia, dal lato opposto di piazzetta San Michele. La donna ieri era al lavoro e stava guardando dall’ingresso del negozio la sfilata quando ha capito che sarebbe successo l’imprevedibile.

“Ho visto quel cavallo fuori controllo, né il cavaliere né il palafreniere riuscivano a tranquillizzarlo. Fin quando ha iniziato a correre. E’ entrato nel negozio e sul parquet interno è scivolato ed è caduto”. Sono stati momenti concitati: il cavallo scalciava e non riusciva ad alzarsi. Gli zoccoli non trovavano aderenza al pavimento e scivolavano. La commessa ha ricevuto anche un calcio ad una caviglia per il quale ieri sera è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.

“In sella c’era un cavaliere di casata del quartiere di Porta Crucifera – spiega la donna ancora provata dall’esperienza – quando si è rialzato se n’è andato senza nemmeno chiedere se avessi bisogno di aiuto”.

La commessa però non è stata l’unica persona ferita. Due bambini e una donna, stando a quanto raccontato da numerosi testimoni, sono stati colpiti lungo la strada, all’esterno del negozio. Un bimbo aveva una ferita ad un sopracciglio, la bimba e la donna pare avessero subito dei colpi alla testa. “Subito dopo l’episodio, i bambini sono stati portati prima all’interno del negozio per essere medicati e poi in ambulanza per le cure del caso”.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia che hanno fatto un sopralluogo. E proprio alla Polizia verrà sporta denuncia.

“I danni al negozio sono stati ingenti – spiega la donna – ma l’amarezza più grande deriva dalla totale assenza da parte di chi organizza la manifestazione. Nessuno è venuto ad informarsi se stavamo bene o se c’erano stati danni. Queste manifestazioni devono essere regolamentate meglio”.

Danni e paura per un incidente dalla dinamica davvero incredibile, come dimostra anche un video registrato dai passanti.