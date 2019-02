Caso Moretti, attesa per la decisione del gip sulla revoca dei domiciliari del capostipite della famiglia

Lo scorso 22 febbraio in seguito ad un lunghissimo interrogatorio di fronte al pm Marco Dioni, i legali Stefano Campanello e Mauro Messeri, hanno presentato un'istanza di revoca della misura cautelare. Il gip in seguito alla richiesta ha cinque giorni di tempo per rispondere e oggi potrebbe essere il giorno della decisione.