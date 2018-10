Le parole confidate ad un poliziotto amico entrano nel processo per la morte di Martina Rossi. A pronunciarle è stato uno dei due giovani aretini che siedono sul banco degli imputati, Luca Vanneschi. L’agente, anche lui aretino, che ha ascoltato il giovane è stato poi sentito dagli inquirenti in merito a questo colloquio, e quanto emerso è stato acquisito proprio ieri agli atti. Una “sit”, come viene definita in gergo, che pur in apparenza marginale rispetto all’enorme mole di atti entrati nel fascicolo, potrebbe andare in contrasto con quella che è stata la ricostruzione dei giovani stessi. La vicenda è infatti delicatissima, e potrebbe bastare un’affermazione più incerta a far vacillare quanto fino ad oggi sostenuto da difesa e accusa.

E proprio uno dei legali di parte civile, Luca Fanfani, sottolinea quanto di importante ci sia in quella sit. Come emerso in aula, l’agente in questo colloquio aveva chiesto al giovane che lo aveva contattato, di parlargli di cosa era avvenuto. Ma rispetto alla versione sempre sostenuta dai due giovani – ovvero che Martina sia corsa verso il balcone e si sia gettata volontariamente – ci sarebbe stato qualche importante tentennamento. Luca avrebbe detto di non aver capito cosa era successo: al momento della confidenza con l’ispettore, cioè, non aveva ben chiaro se Martina fosse precipitata o si fosse gettata.

Si tratta ovviamente di poche riche all’interno di una “sit” più corposa, ma che prese da sole per l’accusa possono diventare uno strumento in più per contestare la versione dei due ragazzi.

Intanto il procedimento prosegue. Il prossimo 31 ottobre saranno ascoltati i testi della difesa di Alessandro Albertoni. Poi, il 9 novembre gli ultimi testi di entrambe le difese, tra questi anche i consulenti di parte.