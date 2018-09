Caso Martina Rossi, dalla Danimarca l’ok alla videoconferenza: sullo schermo i testi dell’accusa

Non ci sarà bisogno di un viaggio in Danimarca per ascoltare gli ultimi testi dell’accusa. Padre e figlia che hanno udito le grida disperate di Martina Rossi in quella tragica notte del 3 agosto 2011 – quando la giovane perse la vita precipitando dal balcone dell’hotel Santa Ana di Palma de Maiorca – saranno ascoltati in videoconferenza in un’aula del Tribunale di Perugia. Potranno raccontare i fatti, rispondendo alle domande della procuratore Roberto Rossi e al controesame condotto dai legali dei due giovani aretini imputati, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni.

L’udienza dovrebbe svolgersi venerdì prossimo. La stessa modalità potrebbe riguardare anche i testi stranieri chiamati a deporre dalle difese. Tra questi anche Francisca P. la cameriera spangola, al momento unica testimone oculare della tragedia.