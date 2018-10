Caso Geovision, udienza per i patteggiamenti di Cetoloni e Casciere

Dopo i rinvii a giudizio per Flavio Carboni e Valeriano Mureddu, una nuova udienza si svolgerà questa mattina di fronte al Gip Fabio Lombardo per il patteggiamento chiesto da altri due protagonisti della complicata vicenda Geovision: Gianluca Cetoloni e Leonardo Casciere. Le accuse per i due vanno dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti, alla bancarotta e la richiesta di patteggiamento è per il primo di un anno e otto mesi e per il secondo di due anni e mezzo.

La prima data del procedimento che invece prenderà il via di fronte al collegio è il 6 novembre prossimo: sul banco degli imputati, come detto, ci saranno Carboni e Mureddu, accusati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio, e altre persone implicate nella vicenda.

Il caso Geovision