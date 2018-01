Casa in fiamme a Puglia, dimesso il babbo. Verifiche dei vigili del fuoco sull’agibilità

Medicato dai sanitari e dimesso. Una buona notizia per l’uomo che questa notte insieme alla sua famiglia è stato sorpreso da un incendio nella propria abitazione a Puglia.

Il 53enne che dopo essersi assicurato che la moglie e i 4 figli fossero in salvo si è trattenuto della casa tentando di spegnere l’incendio. Ha riportato così alcune ustioni per le quali i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno trasferirlo con Pegaso al centro grandi ustionati di Cisanello. Qui ha trascorso alcune ore e in mattinata le dimissioni.

Il rogo, stando ai primi accertamenti, sarebbe divampato poco dopo mezzanotte nei locali della cucina e del soggiorno. I vigili del fuoco stanno svolgendo specifici accertamenti per capire cosa possa aver innescato le fiamme.

Il fumo ha invaso l’intero appartamento posto a primo piano dell’edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e sono rimasti sul posto fino alle 3 del mattino.

Le fiamme hanno devastato l’appartamento e i pompieri hanno bonificato i locali e stanno ne stanno verificando l’agibilità.