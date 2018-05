Carne e pesce crudo nel camion con il frigo spento: conducente multato, distrutto il cibo andato a male

Carne, pesce crudo, spaghetti precotti, verdure e specialità esotiche trasportati in un camion frigo stracarico in cui l’impianto di raffreddamento era spento. Il conducente del mezzo è stato sanzionato e il carico è stato distrutto, a seguito dell’intervento della Asl, perché andato a male.

Ieri pomeriggio la Polizia stradale di Arezzo ha fermato due persone, un uomo di 47 anni e una donna di 41, che stavano trasportando cibi congelati, oltre a numerosi attrezzi, in un camion. L’impianto di refrigerazione del mezzo, era però spento.

I due, di nazionalità tedesca e italiana e di origine thailandese, sono stati fermati in A1 vicino a Terranuova Bracciolini da una pattuglia della Sottosezione di Battifolle.

Le sospensioni del camion erano completamente schiacciate e il mezzo quasi sfiorava l’asfalto.

Nel vano di carico c’era di tutto – spiegano dalla Stradale – tra carne, pesce crudo, spaghetti precotti, verdure e altre specialità della cucina thailandese che, per non marcire, andavano conservate ad almeno 4 gradi sotto zero. Invece c’erano ben 10 gradi e il cibo, ormai in putrefazione, emanava un pessimo odore. Per di più i due stavano trasportando anche attrezzature da lavoro e da stand, perché erano di rientro da Roma dove avevano partecipato fino a ieri ad un festival. In quelle condizioni il mezzo non offriva nessuna garanzia di sicurezza, non solo per la salute alimentare ma anche per la circolazione. Infatti, con 800 chili in più da trasportare i tempi di frenata si allungano parecchio, senza contare che l’Usl di Arezzo, intervenuta sul posto, ha confermato le carenze igienico-sanitarie.