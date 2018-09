Capolona si stringe attorno ai familiari di “Franco”. Il ricordo: “Persona gentile e amico di tutti”, attesa per i funerali

La salma è stata restituita ai familiari e domani dovrebbe essere il giorno dell’ultimo saluto a Riccardo “Franco” Dalla Noce, storico commerciante di Capolona, deceduto ieri a 75 anni a seguito di una rovinosa caduta.

Persona conosciutissima tra Capolona e Subbiano, per decenni ha portato avanti la macelleria a cui aveva dato il nome. Con lui lavoravano due dei suoi tre figli.

Grande il cordoglio della comunità di cui faceva parte, numerosi i messaggi di vicinanza ai familiari comparsi sulla community facebook cittadina dopo la tragedia.

Tra i ricordi, quello toccante di un’amica e cliente, che lo descrive dietro al bancone con grembiule bianco e maniche arrotolate.

Franco era l’incarnazione della passione e dell’amore per il proprio lavoro. Non ricordo una volta in cui non sia stata accolta da un caloroso sorriso; sempre gentile, premuroso. Franco era un uomo generoso e aperto verso il suo prossimo. A quanti di voi sarà capitato di arrivare in negozio e trovare il suo mazzo di chiavi infilato nella porta… e Franco?

Franco era al bar a prendersi un caffè in compagnia di un amico; perché i clienti di Franco erano i suoi amici. Lui non chiudeva il negozio, lui si fidava delle persone; era un uomo di cuore e lo dimostrava anche nelle piccole cose.