Incidente di prima mattina a Sansepolcro dove un mezzo pesante che stava percorrendo via Senese Aretina ha perso parte del carico composto da pesanti lastre di ferro. Un incidente che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Parte del carico infatti è finito sulla parte bassa un’auto in marcia, danneggiandone le gomme. Lunghe code si sono avute sia in uscita che in entrata verso Sansepolcro.