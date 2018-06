Camere in affitto su Booking e Airbnb, raffica di controlli ad Arezzo. Multe da 2.000 euro per gli irregolari

Chi ad Arezzo ha deciso di affittare delle camere o un intero appartamento per soggiorni di brevi durata ai turisti si prepari a ricevere un’ispezione da parte del Comune. Si stanno infatti intensificando i controlli ad affittacamere, B&B e alberghi da parte della polizia municipale guidata da comandante Cino Augusto Cecchini. E non mancano i casi di (salate) multe.

I blitz degli agenti comunali sono iniziati nel 2017 e sono stati, lo scorso anno, un centinaio in tutto, un quarto delle visite ha avuto come esito almeno una sanzione: sono state elevate multe a 26 proprietari. Nel 2018, dopo appena cinque mesi, sono già una sessantina i controlli mentre i sanzionati sono 18, quasi un terzo. E le contravvenzioni, per chi è stato trovato sprovvisto della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), sono state piuttosto alte: 2mila euro a testa, in media.

I verbali hanno fruttato nel 2017 52mila euro e nel 2018 già 36mila. Una stangata vera e propria, perché a rimetterci non sono imprese di grandi dimensioni, tutt’altro. La maggior parte dei sanzionati sono privati che hanno deciso di mettere a disposizione dei turisti una camera inutilizzata della propria abitazione (quasi sempre reclamizzata su celebri portali online come Airbnb o Booking).

La stretta voluta dall’amministrazione è stata dettata – spiegano dalla polizia municipale – da motivi di sicurezza. Oltre ad essere in regola con la Scia, chi affitta camere o appartamenti ai turisti deve obbligatoriamente comunicare, in maniera periodica, le presenze alla questura. Chi non lo fa, oltre alla contravvenzione, rischia anche una denuncia penale.

@MattiaCialini