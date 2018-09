Calcinacci giù dalla terrazza, verifiche dei vigili del fuoco nei condomini di via Benvenuti

Questa mattina alcuni calcinacci si sono staccati da una terrazza di un condominio di via Benvenuti ad Arezzo. La struttura è composta da tre fabbrica, tutti dello stesso periodo di costruzione, in parte di proprietà di privati e in parte di Arezzo Casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno visionato esternamente le strutture e rimosso alcune parti di intonato pericolante perché parzialmente distaccato.

Le terrazze, come testimoniano, le immagini hanno decisamente bisogno di interventi di manutenzione. La notizia è arrivata anche al presidente di Arezzo Casa Gilberto Dindalini che ha fatto un sopralluogo e nei prossimi giorni approfondirà la questione anche con un eventuale relazione dell’ispettore dei vigili del fuoco. Da chiarire se la zona interessata sia nella parte di condominio privato o di Arezzo Casa, certo è che in qualsiasi caso la manutenzione non sembra più rimandabile.