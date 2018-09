Caduta dal muraglione a Cortona, ancora grave alle Scotte

E’ ancora ricoverata in gravi condizioni la donna che ieri mattina è caduta da un muraglione a Cortona. La donna si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale senese delle Scotte. I medici non hanno potuto sciogliere la prognosi viste le sue condizioni.

L’episodio è avvenuto in via Severini, alle 11,51. La donna, una 66enne del posto, è caduta per circa 5 metri.

Soccorsa da ambulanza, automedica e Pegaso, non era cosciente. Il trasferimento a Siena in codice rosso è avvenuto per un grave trauma cranico e frattura del femore sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.