Cade in un dirupo mentre lavora: task force di soccorsi in azione in Casentino

Incidente sul lavoro in Casentino.

Alle 11,30 di questa mattina i soccorsi sanitari sono stati chiamati ad intervenire a Ponte alle Caselle, località limitrofa a Badia Prataglia.

Qui un operaio è precipitato in un dirupo mentre stava cercando di riparare un palo della linea telefonica.

La zona dove si è verifico l’incidente, così come riportato dagli operatori dell’emergenza urgenza aretina, si è rivelata particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Per questa ragione sono stati chiamati i vigili del fuoco, personale del soccorso alpino della stazione Monte Falterona e l’elisoccorso Pegaso.

L’uomo, un 47enne di Acquaviva, è stato raggiunto dai soccorsi. Dopo essere stato verricellato è stato portato da Pegaso a Le Scotte in codice rosso per politrauma.

La nota stampa del soccorso alpino della stazione Monte Falterona.

Una squadra di volontari del soccorso alpino toscano della stazione Monte Falterona è intervenuta a Badia Prataglia per soccorrere un operaio che stava eseguendo manutenzione su un palo della linea telefonica. L’uomo, a causa della rottura del palo telefonico di legno dove stava lavorando, è caduto in dirupo per circa 10 metri e ha riportato traumi in vari punti del corpo. Sul posto si sono diretti oltre ai tecnici del SAST i Carabinieri Forestali, vigili del fuoco, un’automedica e l’elicottero Pegaso 2, che ha calato il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino toscano. Il raggiungimento del ferito è stato possibile grazie all’intervento dei tecnici della squadra della Stazione Monte Falterona, che hanno effettuato una serie di manovre tecniche su pendio impervio. L’uomo è stato così trasportato verso l’ambulanza che a sua volta lo ha portato all’elicottero. Pegaso 2 è dunque decollato alla volta dell’ospedale di Siena.

Foto di copertina: Vigili del fuoco di Arezzo