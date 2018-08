Cade di moto, sbatte contro un albero e finisce in un dirupo: motociclista recuperato e soccorso dai vigili del fuoco

Lo hanno portato in salvo dopo ore di lavoro. Lui era finito in un dirupo dopo aver perso completamente il controllo della motocicletta sulla quale stava viaggiando.

Attimi di concitazione questo pomeriggio all’Alpe di Poti dove un uomo di 23 anni residente ad Arezzo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Arezzo e Bibbiena.

La chiamata è arrivata al 115 alle 12,30. Il giovane, mentre viaggiava in sella alla propria moto, ha sbandato finendo con lo schiantarsi contro ad un albero per poi rovinare a terra.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco a bordo dell’elicottero Drago i quali lo hanno raggiunto e dopo averlo fatto salire a bordo dell’elicottero lo hanno trasferito all’ospedale San Donato di Arezzo dove è arrivato in codice verde.

Presente anche personale sanitario del 118.