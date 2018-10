Cade dalle spalle della madre e perde i sensi. Bambina di 5 anni in volo verso il Meyer

Ieri, secondo lunedì di ottobre e giorno dei festeggiamenti per il Columbus Day, la delegazione aretina composta dal sindaco Alessandro Ghinelli e da dieci agenti della Polizia Locale, ha sfilato sulla Fifth Avenue dalla 44th [...] Vai all'articolo

Si comincia con pochi banchi di svuota-soffitte in centro, si prosegue con molti banchi (anche di commercianti veri) spostandosi in periferia e si finisce per far pagare 30 euro a [...] Vai all'articolo