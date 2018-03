Incidente al centro equestre di San Zeno.

Questo pomeriggio, alle 17,42, i sanitari del 118 sono stati chiamati ad intervenire per prestare soccorso ad un ragazzo di 16 anni caduto da cavallo.

Il giovane, a quanto pare, avrebbe riportato un trauma cranico commotivo e per questa ragione è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per trasferirlo presso un centro specializzato.

Sul posto presenti un’ambulanza e automedico.

IN AGGIORNAMENTO…