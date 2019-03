Cade da cavallo durante il Carnevale, grave un 61enne

Un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta da cavallo. L’incidente è avvenuto nell’ambito della manifestazione del Carnevale a San Giovanni Valdarno. Intorno alle 12.20 l’uomo è caduto dal cavallo mentre transitava all'incrocio tra via Diaz e via Veneto. Il 61enne ha riportato trauma cranico. Sul posto immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trovato l’uomo non cosciente, lo hanno intubato e portato in codice rosso a Careggi con l’elicottero Pegaso. Sul posto automedica, blsd e Carabinieri.