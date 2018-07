Bosco in fiamme a Capannole, 25mila metri quadrati di vegetazione in fumo

Sono in tutto circa 25mila i metri quadrati di bosco e campagna andati in fumo questo pomeriggio nella zona di Bucine.

Il rogo è divampato poco dopo le 16 a Capannole, frazione che si trova al confine tra le province di Arezzo e Siena.

Qui, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno iniziato ad inghiottire la vegetazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Valdarno, i carabinieri forestali e i volontari della Racchetta. A loro è spettato il compito di sedare l’incendio bonificare l’area.

Fortunatamente non sarebbero rimaste coinvolte persone.