Anziano impugna la bomboletta spray e rovina la fiancata dell’auto di una ragazza

I carabinieri della stazione carabinieri di Montevarchi, hanno deferito in stato di libertà un italiano, classe ’42, per imbrattamento. L’uomo, in un pomeriggio di marzo, imbrattava con una bomboletta spray la fiancata sinistra dell’autovettura Nissan di una giovane ragazza, che successivamente formalizzava la relativa denuncia – querela nei confronti dell’autore del fatto reato. I motivi del gesto sono in corso di accertamento.

Redazione Arezzo Notizie