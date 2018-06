Bomba d’acqua nel Cortonese, il Comune chiede lo stato di calamità naturale

“Il Comune di Cortona ha chiesto alla Regione Toscana lo Stato di calamità naturale per i danni causati dalla “bomba d’acqua” caduta di martedì 12 giugno tra località Riccio e il centro urbano di Terontola”. E’ quanto afferma l’amministrazione comunale con una nota. Il violento acquazzone caduto nei giorni scorsi ha infatti causati danni ingenti e per il settore agricolo c’è molta preoccupazione per il destino dei raccolti.

“Questa richiesta – spiega l’Amministrazione comunale – è stata inoltrata non tanto per i danni subiti da strutture pubbliche, che ci sono stati ma con effetti minimi, ma soprattutto per i danni subiti dagli agricoltori e dai cittadini in occasione di questo fenomeno atmosferico straordinario ed imprevedibile. Sarà cura dell’Amministrazione tenere aggiornata la cittadinanza, le imprese e le associazioni di categoria qualora questa richiesta andasse a buon fine”.