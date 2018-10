Quanti farmaci sono usciti dalla Casa della Salute di Subbiano? Quanti ne erano presenti? Le indagini della compagnia dei Carabinieri di Arezzo non si fermano. Dopo il blitz portato a termine dai carabinieri della stazione di Subbiano, insieme ai colleghi del nucleo antisofisticazioni di Firenze e del nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo, che ha portato alla denuncia del responsabile della struttura per i reati di commercio o somministrazione di medicinali guasti e detenzione di sostanze stupefacenti, gli accertamenti proseguono. E non sono escluse altre denunce.

L’attenzione adesso è concentrata da un lato su quei medicinali – centinaia – contenenti morfina, dall’altro sulle attività della cooperativa di medici che gestisce la struttura, in relazione anche agli appalti della Asl.

La vicenda

Il blitz nella struttura di via Matteotti a Subbiano si è svolto nei giorni scorsi. All’interno sono stati trovati ceninaia di farmaci scaduti (alcuni recavano data di scadenza 2011), mal custoditi e accessibili a chi al corrente di dove cercare..