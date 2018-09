Barista aggredita e presa per i capelli da un cliente. Denunciato un 28enne

Una donna è stata aggredita nella serata di ieri all’interno del bar in cui stava lavorando. E’ accaduto in località Le Ville, frazione del comune di Monterchi.

E’ successo nel venerdì sera inoltrato, intorno a mezzanotte; la ragazza, dipendente del bar, stava pulendo in vista della chiusura. Ha chiesto a un cliente visibilmente ubriaco di non recare fastidio e l’uomo, un 28enne residente in provincia di Perugia, ha iniziato a dare in escandescenze.

La donna è stata presa per i capelli di fronte agli altri avventori che sono stati minacciati dal 28enne.

La ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso, mentre il 28enne è stato individuato e denunciato dai carabinieri.