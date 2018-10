Cinque anni per l’ex presidente Giuseppe Fornasari e l’ex direttore generale Luca Bronchi, due anni e 6 mesi per Alfredo Berni, e un anno e 6 mesi per Rossano Soldini. Sono state queste le richieste di condanna dei magistrati che stanno portando avanti l’inchiesta per Banca Etruria. Richieste queste già scontate di un terzo, vista la scelta di percorrere la strada del rito abbreviato.

E’ stata una lunga requisitoria, che ha visto impegnato l’intero gruppo di pm che si sta occupando del crac di Banca Etruria. Andrea Claudiani, Angela Masiello e Julia Maggiore hanno pronunciato le loro conclusioni, ricostruendo l’intera, complessa, vicenda e al termine chiedendo i rinvii a giudzio.

La procura ha contestato loro una lunga serie di capi di imputazione, dalla bancarotta semplice (per Soldini) alla fraudolenta (per gli altri tre). Nella dettagliata requisitoria sono state ripercorse tutte le attività che avrebbero portato al crac: dall’acquisto dello Yacht di Civitavecchia alla stessa Sacci, fino ai finanziamenti per relais San Carlo Borromeo e alle vicende collegate al finanziere Alberto Rigotti.

In aula, assistiti dai propri legali, erano presenti due dei quattro imputati: l’ex presidente Giuseppe Fornasari e l’ex direttore generale Luca Bronchi. Assenti invece l’altro amministratore dellgato Alfredo Berni e il consigliere, che tra i primi denunciò la grave situazione dell’istituto di credito Rossano Soldini.

