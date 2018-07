Automobile perde il controllo e finisce fuori strada: incidente alle porte di Castiglion Fiorentino

Incidente stradale nel comune di Castiglion Fiorentino lungo la Sp 27 nei pressi di Brolio.

Un’automobile, per cause ancora in corso di aggiornamento, è finita fuoristrada cappottandosi. Alla guida si trovava una donna di 51 anni di Maraciano che è rimasta sempre cosciente anche se ha riportato un trauma cranico e uno toracico.

Sul posto il personale 118 con un’ambulanza e un’automedica. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso che ha provveduto a trasferire la in codice rosso all’ospedale di Siena.

Per i rilievi di legge presenti i carabinieri.