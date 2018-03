Sono intervenuti a Ponte Buriano per sedare le fiamme scaturite dall’abitacolo di un veicolo, una Fiat Uno alimentata a benzina e metano, che improvvisamente ha preso fuoco.

Vigili del fuoco in azione questa mattina nella frazione del comune di Arezzo. Una squadra di pompieri si è recata presso un’abitazione della zona per riuscire a mettere in sicurezza l’area e sedare le fiamme che in pochissimi minuti hanno avvolto la vettura.

Foto: vigili del fuoco di Arezzo