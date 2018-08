Automobile in fiamme in A1: due persone decedute. E’ il secondo mortale in 24 ore

Tragedia lungo il tratto aretino dell’A1.

Questo pomeriggio, alle 15,30 circa, i vigili del fuoco di Arezzo, insieme ai colleghi di Cortona e di Siena sono intervenuti per sedare le fiamme che hanno avvolto un’automobile a bordo della quale si trovavano due persone.

Pilota e passeggero, dei quali non si hanno le generalità, sono deceduti.

Ancora troppo presto per comprendere le cause del rogo e cosa abbia portato gli occupanti alla morte.

A quanto pare, secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura ha sbandato finendo fuori strada e incendiandosi subito dopo. I due occupanti del veicoli sarebbero rimasti intrappolati dentro.

L’episodio è avvenuto in A1 nel tratto compreso tra le uscire di Monte San Savino e Valdichiana nella corsia sud.

Sul posto i pompieri aretini sono intervenuti con tre mezzi e 10 uomini.

Presente 118 e per i rilievi di legge la Polstrada di Battifolle.

Da Autostrade Spa: Sulla A1 Milano-Napoli tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma, ci sono 7 km di coda a seguito di un incidente avvenuto al km 384.

Il traffico al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso.

Consigliamo di uscire ad Arezzo, seguire per Badia al Pino e Pieve al Toppo, immettersi sulla Provinciale 327 in direzione Foiano e rientrare in autostrada a Valdichiana. Oppure uscire a Monte San Savino e rientrare a Valdichiana.

E’ stata attivata la distribuzione di acqua agli utenti in coda da parte del personale di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’evento sono presenti: la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.