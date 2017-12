Auto in fiamme, cane nell’abitacolo salvato dai vigili del fuoco

Un’auto ha preso fuoco ieri sera poco prima della 19:00 in via Osimo a Sansepolcro. Chi si accorto di quello che stava accadendo, con le fiamme partite dal vano motore della macchina, ha immediatamente chiamato il 115. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro che hanno provveduto a spegnere le fiamme che per fortuna non avevano avvolto tutta la macchina.

Poi sono stati gli stessi vigili del fuoco che osservando l’interno dell’abitacolo hanno visto immerso nel fumo un cane. L’animale è stato tratto in salvo e riconsegnato al proprietario che è accorso immediatamente. La macchina, proprio dal vano motore aveva preso fuoco, mentre l’uomo si era allontanato per qualche minuto.