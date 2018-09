Auto danneggiata in via Gudagnoli

Alcune segnalazioni su danneggiamenti alle auto in sosta notturna, sono arrivati da alcuni abitanti del centro storico ed in particolare da una donna residente in Corso Italia e che nel fine settimana della Giostra aveva lasciato l’auto parcheggiata di notte nei parcheggi di via Gudagnoli.

Brutta la sorpresa quando il lunedì mattina è andata a riprendere l’auto. Il vetro del parabrezza è in parte schiantato e si è crepato, qualcosa lo ha colpito, poi i tergicristalli anteriori e posteriori sono stati spaccati.

Le foto ci arrivano proprio dalla signora che lamenta inciviltà e danni alla propria auto non ci vorranno pochi soldi per ripararla.