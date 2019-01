Auto abbandonata lungo l'Arno, la segnalazione

Di certo quell'auto è lì ormai da diverso tempo come mostrano gli arbusti che sono nati attorno alla carcassa e sono riusciti a farsi spazio tra le lamiere. La foto è quella scattata da un lettore che ha poi fatto il giro sui social network e che anche altri utenti hanno immortalato. "Si tratta di una Fiat 850 Special" spiega un utente che ha fotograto l'auto.

Il proprietario o comunque chi era in possesso del veicolo ha letteralmente abbandonato il veicolo, o quello che ne rimaneva, nei pressi del fiume Arno. Per la precisione la segnalazione arriva nel tratto nei pressi di Venere e Buon Riposo. Non è il primo caso di auto abbandonate che riguarda Arezzo. Un fenomeno che negli ultimi anni sembrava ormai arginato dopo che erano arrivate numerose segnalazioni di veicoli lasciati, senza targa o altri segni distintivi, nelle aree industriali come San Zeno, Pratacci e la Carbonaia.

