Assume medicinali e si allotana da casa: il figlio adolescente fa scattare le ricerche. Madre ritrovata in gravi condizioni

Era in cura per disintossicarsi dall’alcol ma, probabilmente in un gesto estremo, ha abusato dei farmaci che le erano stati prescritti come cura. Poi si è allontanata. Una 42enne di Cavriglia è stata ritrovata grazie alla tenacia e all’amore del figlio adolescente e soccorsa grazie alla prontezza di carabinieri e operatori del 118.

Il drammatico episodio è avvenuto questo pomeriggio. La donna alle 15 circa ha preso i farmaci e ha lasciato l’abitazione facendo perdere le proprie tracce. Il figlio, preoccupato, ha allertato i carabinieri di san Giovanni e il 118. La donna è stata trovata da alcuni passanti su una panchina in piazza della chiesa a Cavriglia. Era in stato comatoso.

Sul posto sono intervenute ambulanza e auto medica: la donna è stata trasferita all’ospedale la Gruccia in codice rosso.

Notizia in aggiornamento