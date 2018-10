Archivio Vasari, Philippe Daverio perito super partes nominato dal tribunale

E’ Philippe Daverio, critico d’arte divenuto popolare grazie alle sue appassionati trasmissioni televisive, il nuovo esperto nominato dal giudice Antonio Picardi per esprimersi sul controverso caso delle Carte vasariane.

Dopo la ricusazione di Claudio Strinati da parte dei fratelli Festari, ecco la nuova scelta del tribunale.

Una nomina burrascosa, chge ha visto prima il passo indietro dell’ex ministro Antonio Paolucci, poi la ricusazione di Strinati e alla fine la scelta del critico.

Adesso la famiglia si esprimerà su tale scelta, anche se non sembrerebbero esserci motivi per una nuova ricusazione. Di sicuro saranno condotti accertamenti su eventuali conflitti di interessi.

Daverio avrà l’arduo compito di valutare il prezzo di indennizzo dell’Archivio Vasari. Il ministero dei Beni Culturali, nel decreto di esproprio dello scorso aprile, lo ha stabilito in 1,5 milioni, cifra contestata dai proprietari espropriati, i fratelli Festari, che hanno avviato la procedura giudiziaria.

