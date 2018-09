Archivio, giorni di lutto ad Arezzo: oggi l’addio a Filippo Bagni. L’inchiesta: impianto nel mirino della procura

Ieri il commosso addio a Piero Bruni, oggi, in cattedrale, quello al collega Filippo Bagni. Sono giorni di lutto e dolore per Arezzo, dopo la tragedia avvenuta all’Archivio di Stato giovedì scorso, 20 settembre, che ha visto la morte di due dipendenti e il ferimento di un terzo. Prosegue intanto l’inchiesta aperta dalla magistratura aretina per omicidio colposo plurimo, che vede iscritte nel registro degli indagati cinque figure. A breve il sostituto procuratore Laura Taddei che coordina l’indagine darà l’incarico a un ingegnere di effettuare una perizia sull’impianto antincendio, dalle cui bombole è uscito il gas argon che ha soffocato i due impiegati.

Bandiere a mezz’asta

Intanto prosegue il lutto cittadino disposto dal sindaco Alessandro Ghinelli, che ha firmato l’ordinanza per le giornate di ieri e di oggi, durante le quali si svolgono le esequie di Piero e Filippo. Il funerale di Filippo Bagni è in programma alle 10,30 di oggi in cattedrale ad Arezzo.

L’ordinanza, trasmessa al Prefetto di Arezzo, alle forze dell’ordine e alla polizia locale, stabilisce l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e invita gli esercizi commerciali a sospendere l’attività e ad abbassare le saracinesche dei negozi contestualmente alla celebrazione delle esequie. Invita inoltre a osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio di ogni spettacolo pubblico, teatrale, musicale o sportivo in programma nel territorio comunale fino a domenica 30 settembre 2018.

Sciopero generale

Le sigle sindacali unite di Cgil, Cisl e Uil, inoltre, hanno stabilito quattro ore di sciopero generale a partire dalle ore 16 di oggi.

@MattiaCialini