Appello social per il ladro della borsa: “Dentro c’è tutta la mia vita, aiutatemi a sapere chi è”

“Non mi sembrava possibile fosse successo, così in pochi istanti, tempo di controllare nella stanza accanto che i frigoriferi fossero tutti chiusi, ho appoggiato la borsa sul tavolo, ho risposto ad una telefonata e poi la borsa non c’era più”. Arrabbiata e comprensibilmente affranta Giovanna racconta i momenti in cui si è vista rubare la propria borsa quasi da sotto al naso, ieri sera, intorno alle 21:45 all’interno dei locali dove lavora con la sorella, la pasticceria Golosità di Pescaiola che is torva nella zona un po’ appartata di Largo Primo Maggio.

Giovanna poi ha deciso di controllare le immagini della video-sorveglianza interna dei negozio ed ha avuto l’amara sorpresa di capire che veramente gliel’avevano rubata e che non era per una distrazione che non la ritrovava più.

Un uomo a volto scoperto, vestito di scuro, con i capelli chiari, fingendo di stare al telefono è entrato in questa stanza adibita a laboratorio, si è soffermato un attimo, poi ha afferrato la borsa dal tavolo ed è scappato correndo. Nessuno fuori si è accorto di nulla.

“Conteneva tutta la mia vita, documenti personali e dell’azienda, blocchetto degli assegni, chiavi e i contanti che avevo prelevato due ore prima per pagare un tecnico, solo il cellulare mi è rimasto perché ho risposto ad una chiamata.”

Giovanna ha così deciso di lanciare il suo appello su Facebook

“E’ il modo migliore per cercare di individuare di chi si tratta – spiega ancora arrabbiata Giovanna – ho bisogno di ritrovarla. Infatti da ieri sera ho ricevuto tante segnalazioni, molti aretini mi hanno scritto per dirmi chi potrebbe essere. Adesso vado a sporgere denuncia alla caserma dei carabinieri.”