Anziano cade per strada batte la testa e va in arresto cardiaco. Trasferito a Careggi

E’ caduto per strada, ha battuto la testa e adesso rischia la vita. Brutto incidente questa mattina in via Mincio per un 80enne. L’uomo stava camminando quando è scivolato e ha battuto la testa in uno scalino. Il suo cuore è andato in arresto cardiaco. I passanti che hanno visto la scena hanno subito chiamato il 118. I sanitari hanno effettuato il massaggio cardiaco fin quando il cuore non ha ripreso i battiti. Quindi l’uomo è stato intubato e trasportato in ambulanza alla piazzola del San Donato dove è stato trasferito sull’elisoccorso Pegaso e portato a Careggi in codice rosso.