Annesso agricolo ridotto in cenere a Policiano.

Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire per sedare le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto una capanna agricola situata in prossimità di un appezzamento di terreno coltivato.

Le fiamme hanno prima riguardato una struttura e poco dopo si sono estese ad un’altra simile situata a pochi metri di distanza.

Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone nel rogo.