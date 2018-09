Animale particolarmente protetto abbattuto a Quarata. Wwf Arezzo: ” Ormai è Far West venatorio”

Questa volta a lasciarci le penne è stato un giovane sparviero, una specie che, come tutti i rapaci, è particolarmente protetta dalla legge e per la cui cattura o uccisione sono previste pesanti sanzioni penali. Inoltre, come tutti i predatori che si collocano al vertice della catena alimentare, i rapaci svolgono un ruolo importante nell’equilibrio dell’ecosistema.

E’ accaduto stamattina nelle campagne intorno a Quarata. A darne la notizia è il Wwf di Arezzo che spiega l’accaduto: