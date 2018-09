Ancora un incidente sul lavoro. Ditta orafa, 57enne resta con il dito incastrato nel macchinario

Incidente sul lavoro in un’azienda orafa di Case Nuove di Ceciliano: la Nocciolini Srl, specializzata in filo e lastre di oro, argento e leghe. Un operaio di 57 anni, aretino, si è ferito nel tardo pomeriggio di oggi mentre lavorava ad un macchinario.

L’uomo è rimasto incastrato con un dito della mano destra, ma è stato liberato prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 lo hanno preso in cura e lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo, non è in pericolo di vita: è stato trattato in codice giallo.

Proprio nel giorno in cui Arezzo ricorda uno degli impiegati dell’Archivio di Stato morti la scorsa settimana mentre si trovavano al lavoro, si registra un altro infortunio.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Arezzo e i funzionari del Pisll (Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) della Asl Toscana Sud Est.