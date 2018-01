Altro furto al mercatino di piazza San Jacopo: ladri maldestri attivano le Befane parlanti e si fanno scoprire

Secondo furto in cinque giorni nel mercatino di Natale di piazza San Jacopo. Dopo il colpo, chiuso con un arresto, nella notte del 30 dicembre ai danni di uno stand che vende accessori per donna (sciarpe, berrette, guanti), la notte scorsa è stato preso di mira il banco dei dolciumi. E a far scoprire i malviventi sono state le befane parlanti.

Due uomini di origine tunisina, intorno alle 1,30 di notte, si sono messi all’opera fuori dallo stand di dolci: uno ha squarciato il telone ed è entrato all’interno, l’altro è rimasto fuori a fare il palo. Il bandito sotto il tendone, maldestramente, ha urtato le befane parlanti – giocattoli esposti sul bancone assieme a caramelle, croccanti e cioccolatini – e ha destato l’attenzione del vigilante di turno in piazza. Le befane sono infatti cadute a terra, attivandosi e proponendo il campionario di risate registrate che ha rotto il silenzio della piazza.

In breve i malviventi sono stati fermati dalla guardia giurata ed è stato atteso l’arrivo della squadra volante della questura di Arezzo. I poliziotti hanno poi provveduto ad arrestare i due tunisini. Stamattina in tribunale ad Arezzo si è svolto il processo per direttissima.

Confesercenti, che gestisce il mercatino di piazza San Jacopo, riferisce di altri tentativi di furto, andati a vuoto, nei giorni scorsi. “Segnali che esiste un problema legato alla sicurezza nella zona”, argomenta il responsabile degli ambulanti della categoria Lucio Gori.

Da registrare, inoltre, che qualche giorno prima di Natale una delle commercianti del mercatino era stata seguita nel rientro a casa dopo la giornata di lavoro e rapinata dell’incasso.

