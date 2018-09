Al quiz per la patente con l’auricolare, ma non esce più dall’orecchio: la Polstrada lo porta al Pronto Soccorso

Voleva passare l’esame per la patente a tutti i costi per questo ha cercato l’aiuto usando un auricolare dal quale dovevano arrivare le risposte esatte per superare il quiz. Ma l’auricolare è stato inserito così profondamente, forse per non farlo notare, che non ne voleva più sapere di uscire.

E’ stata la polizia stradale di Arezzo che ha dovuto portare di corsa in ospedale l’uomo di 37 anni. E’ accaduto ieri, presso la Motorizzazione Civile aretina quando l’uomo originario dell’India, ma residente da anni in città, si è presentato agli esami senza avere studiato a sufficienza.

Lo straniero era certo di non riuscire a superarli e, quindi, si è munito dell’auricolare e lo ha collegato a un cellulare nascosto sotto la maglietta, per comunicare con un complice e ricevere aiuto da lui. C’era quasi riuscito, avendo fatto un solo errore, ma è stato scoperto dai Commissari d’esame e dai poliziotti, cui non è sfuggito quel trucco preparato molto bene, tant’è che gli investigatori per estrargli l’auricolare lo hanno dovuto condurre dall’otorino al San Donato.

Appena dimesso, lo straniero è stato portato presso il comando della Polstrada, dove gli investigatori lo hanno denunciato per truffa, sequestrandogli telefono, auricolare e maglietta. All’esame, ovviamente, è stato bocciato.