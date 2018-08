L’ultimo saluto a Stella, la 23enne morta nel crollo del ponte Morandi, a Genova, si svolgerà domani. La decisione è stata presta in queste ore. La famiglia ha chiesto una cerimonia più intima, nella chiesa evangelica di Foiano. La salma della ragazza dovrebbe rientrare ad Arezzo domani mattina. La accompagneranno i suoi cari, che sono accorsi a Genova dopo aver appreso della tragedia.

Il rito funebre sarà celebrato alle 16,30. Saranno presenti rappresentanti del comune, familiari, amici e tutti coloro che hanno voluto bene a questa giovane piena di vita. Non ci saranno invece le telecamere e i flash delle macchine fotografiche: i familiari, provati da questo enorme lutto, hanno chiesto di poter salutare senza clamore la loro Stella. Poi la giovane riposerà nel cimitero di Badia al Pino.

Ventitre anni, un lavoro in un negozio di abbigliamento, una nuova storia d’amore decollata da appena 8 mesi: Stella Boccia era una ragazza sorridente e gioiosa. La vita per lei era iniziata in salita: il padre è morto quando era ancora piccola. La mancanza del genitore si faceva sentire: a lui Stella aveva dedicato su Facebook toccanti post. Ma era una ragazza dalle mille risorse, che guardava avanti. Ad Arezzo era molto conosciuta e tanti le volevano bene. Anche la sua famiglia, grande e unita, è molto conosciuta e apprezzata: la madre e il fratello sono titolari del ristorante Il pescatore di Monte San Savino, i parenti sono proprietari dei ristoranti Vesuvio e Billi’s.

Per Carlos funerali in Casentino

Nell’auto con Stella c’era il suo fidanzato, Carlos Jesus Eraso Trujillo, 27 anni, di origine peruviana ma residente da anni a Capolona. Mentre la famiglia della giovane domani farà il viaggio di ritorno verso casa, i familiari del ragazzo raggiungeranno Genova. La salma di Carlos è nell’obitorio dell’ospedale San Martino, dove ieri mattina ha fatto visita del premier Giuseppe Conte. Contrariamente a quanto previsto in un primo momento, tra le oltre 35 bare presenti sabato mattina ai funerali di Stato non ci sarà anche quella del 27enne. Domani tre familiari partiranno alla volta di Genova per riportare a casa la salma che dovrebbe arrivare a Capolona in tarda serata. Per sabato è previsto l’allestimento della camera ardente nella cappella di Capolona. Non è ancora fissata la data dei funerali: sembra che molti parenti e amici peruviani si stiano organizzando per raggiungere l’Italia per l’ultimo saluto e i familiari vorrebbero che fossero tutti presenti.

Il cordoglio del presidente della Provincia

Nella giornata di oggi è arrivato anche il messaggio di cordoglio del presidente della Provincia Roberto Vasai e dell’intera amministrazione provinciale.