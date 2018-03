Addio Sesto Ferrini, per anni ha formato i volontari della Croce Bianca: il ricordo dei suoi “allievi”

Ha insegnato a decine di aretini come soccorrere il prossimo: tecniche di rianimazione salvavita che proprio i suoi “ragazzi” si sono trovati a dover eseguire per cercare di salvare la sua vita. Ma il destino ha voluto diversamente. Si è spento ieri, in seguito ad un infarto, Sesto Ferrini, formatore e volontario della Croce Bianca molto apprezzato dagli aretini e amato dai suoi “allievi”. Ferrini aveva 73 anni e aveva insegnato ad una intera generazione di volontari. Gli stessi che oggi insegnano ai più giovani.

“Tutta la Croce Bianca di Arezzo si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Sesto Ferrini, volontario e formatore, deceduto a causa di un infarto, nella giornata di giovedì 29 marzo, all’età di 73 anni”. Scrive Croce Bianca in una nota.

Sulla pagina ufficiale della Pubblica Assistenza aretina si leggono parole toccanti: “Molti dei nostri ragazzi sono cresciuti con i suoi insegnamenti. Custodiamo tutti dei preziosi ricordi di lui e con lui ed ora, all’improvviso, ci troviamo a raccogliere la grande eredità che il nostro Amico ha lasciato… Riposa in pace Sesto.”

Tanti i messaggi di cordoglio giunti da parte di colleghi e amici, che con Ferrini hanno condiviso l’esperienza da volontari in Croce Bianca: “Mi ricorderò sempre di tutte le volte in cui cercavi di insegnarmi cose nuove” scrive Sara.

“Adesso sarai sempre con noi, ogni turno, in ogni ambulanza, in ogni intervento, ogni giorno, ogni volta che una sirena suonerà” aggiunge Michele.

“Ricordi di ragazzi che Sesto Ferrini ha formato – spiega in una nota Croce Bianca, ai quali ha dato consigli e la forza di affrontare le sfide più complicate che un Volontario Soccorritore si ritrova davanti. Quegli stessi “trucchi del mestiere” che ora dovranno dare la forza a più generazioni di affrontare il dolore e portare avanti, nel ricordo dell’empatia di Sesto, quei valori fondamentali sui quali si basa la Pubblica Assistenza”.

I funerali si terranno domani, sabato 31 marzo, alla chiesa dell’Orciolaia alle ore 15.

Alla famiglia Ferrini, alla Croce Bianca e a tutti i suoi operatori e volontari le condoglianze della redazione.