Addio “Pitena”, morto in seguito ad un malore su un campo da tennis

“Nel tardo pomeriggio una tragica notizia ci ha sconvolto e addolorato, ci ha lasciato un caro amico, prima che uno sportivo appassionato, Romano Scala per tutti “Pitena”. Non abbiamo parole se non un ciao Pitena ci mancherai. Un caro abbraccio ai familiari da tutta la Società.” Così, con le parole di un commovente post, l’Aquila Calcio Montevarchi […]

